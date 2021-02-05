أخبار التكنولوجيا.. اشتر آيفون XS MAX بـ 8300 جنيه فقط.. حرب تكنولوجية بين "فيسبوك" و"آبل"

يشهد قطاع التكنولوجيا في العالم صراعا متصاعدا بين اثنتين من كبريات الشركات الأمريكية وهما "فيسبوك" و"آبل"، ويرجع الخلاف بين عملاقي التكنولوجيا إلي رفض "فيسبوك" سياسات الخصوصية الجديدة التي أعلنتها "آبل" والتي تمنح مستخدمي هواتفها المحمولة "آيفون" المزيد من الحماية لبياناتهم الشخصية؛ مما يصعب على المطورين والتطبيقات وحتى شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تتبع وجمع بيانات المستخدمين.









أطلقت شركة ريلمي Realme، عن سلسلة X7 في الصين في سبتمبر الماضي، واليوم، أعلنت الشركة الصينية عن إطلاق تشكيلة الهواتف بالهند، والتي تضم ثلاثة طرازاين هما Realme X7 و Realme X7 Pro.

