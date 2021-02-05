أخبار التكنولوجيا.. اشتر آيفون XS MAX بـ 8300 جنيه فقط.. حرب تكنولوجية بين "فيسبوك" و"آبل"

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
نجح الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون فى حصد نجاحات ساحقة بفضل مظهره الأنيق مع الأداء القوي و السلس، خاصةً مع بداية ظهور سلسلة X بشاشات كاملة في عام 2017، حيث الإستغناء عن زر الرئيسية الشهير و بدء طفرة ملحوظة عن كل الإصدارات السابقة، ومن بين هذه الموديلات يأتى هاتف آيفون XS MAX الذى يوفر تجربة مشاهدة مميزة، مصحوبة ببطارية جبارة تعطيك أكبر وقت إستخدام، إلا أن عيبه الوحيد هو سعره المرتفع، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك اقتنءا نسخة منه بأقل سعر ممكن.
يشهد قطاع التكنولوجيا في العالم صراعا متصاعدا بين اثنتين من كبريات الشركات الأمريكية وهما "فيسبوك" و"آبل"، ويرجع الخلاف بين عملاقي التكنولوجيا إلي رفض "فيسبوك" سياسات الخصوصية الجديدة التي أعلنتها "آبل" والتي تمنح مستخدمي هواتفها المحمولة "آيفون" المزيد من الحماية لبياناتهم الشخصية؛ مما يصعب على المطورين والتطبيقات وحتى شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تتبع وجمع بيانات المستخدمين.
أطلقت شركة ريلمي Realme، عن سلسلة X7 في الصين في سبتمبر الماضي، واليوم، أعلنت الشركة الصينية عن إطلاق تشكيلة الهواتف بالهند، والتي تضم ثلاثة طرازاين هما Realme X7 و Realme X7 Pro.
كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتفها الذكي الجديد Edge S، والذي يعد أول هاتف ذكي في العالم يعتمد على أحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 870.
أكدت شركة هواوي Huawei، عبر حسابها الرسمى على موقع ويبو Weibo الصيني، أنها ستعلن رسميا عن الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي Mate X2، في يو 22 فبراير الجاري.
بدأت شركة تيك توك TikTok، العمل على تقليل عدد موظفيها العاملين في الهند يوم الثلاثاء الماضي، بعد أكثر من سبعة أشهر من إصدار الحكومة الهندية قرارا بحظر التطبيق الصيني على مستوى البلاد وسط مواجهة عسكرية بين البلدين، وفق ما ذكره موقع "theverge" التقني،
كشفت قوائم منصة تقييم الأداء Geekbench، خلال الأسبوع الماضي، عن بعض مواصفات هاتف المهام الصعبة والشاقة القادم من شركة سامسونج والمعروف باسم Galaxy XCover 5، والذي يحمل رقم الطراز SM-G525F، واليوم رصد أحد المسربين الموثوق بهم المواصفات الكاملة للجهاز.