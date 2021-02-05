أخبار الفن.. يوسف الشريف يحتفل بفوز النادي الأهلي.. حقيقة تقديم جزء ثالث من عروس بيروت

صدى البلد: حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل عروس بيروت





كشفت الفنانة السورية مرام علي في لقائها مع برنامج ام بي سي تريندج أنه لا نية لتقديم جزء ثالث من مسلسل عروس بيروت، لافتة الى انعلى جميع العاملين في مسلسل تقديم لابد من تقديم أعمال فنية اخرى.





صدى البلد: بعد توبا بويوكستون.. انضمام ممثل جديد إلى مسلسل ابنة السفير





اعلن القائمون على مسلسل ابنة السفير التركي انضمام الممثل التركي فيرات اكاتوج وذلك بعد بدء ظهور الممثلة توبا بويوكستون ضمنأحداث المسلسل .





صدى البلد: يوسف الشريف يهنئ النادي الأهلي على الفوز فى ربع نهائى كأس العالم للأندية





هنأ الفنان يوسف الشريف النادى الاهلى على الفوز على نادى الدحيل القطرى فى ربع نهائى كاس العالم للاندية .



















