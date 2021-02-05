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تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم الجمعة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:55 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف ورحمة خالد، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.


وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، حيث ان طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام.


وأفاد التقرير بأن الطريق المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.


 كما جاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.


و أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتي الكيلو ٦٠ بعد غلقه  في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة. 

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت بعض الطرق فى الأيام الماضية بسبب الشبورة المائية. 

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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