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أخبار العالم

التليجراف: بريطانيا تطرد 3 جواسيس صينيين بعد دخولهم البلاد بتأشيرات صحفية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن جهاز المخابرات البريطاني، اكتشف وجود 3 جواسيس صينيين دخلوا البلاد بتأشيرات صحفية، العام الماضي.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصدر حكومي، إن بريطانيا طردت العام الماضي 3 جواسيس صينيين، بعد دخولهم البلاد بتأشيرات صحفية، مشيرة إلى أن ثلاثة ضباط مخابرات يعملون لحساب وزارة أمن الدولة الصينية، زعموا أنهم يعملون لصالح ثلاث وكالات أنباء صينية مختلفة.

وأضافت الصحيفة أن "جهاز المخابرات الداخلية في بريطانيا كشف هوياتهم الحقيقية، وأُجبروا بعد ذلك على العودة إلى الصين".

وألغت الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام في بريطانيا، أمس، ترخيص قناة صينية تلفزيونية، بعدما توصلت الهيئة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يسيطر عليها.
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