خبير: أداء الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا نموذج يحتذى به في العالم.. فيديو

أكد الباحث الاقتصادي، محمد محمود ، أن جهود الدولة المصرية تستهدف دعم الاقتصاد بشكل غير تقليدي،لافتا إلى أن الدولة أنشأت 66 مصنعا لإعادة تدوير المخلفات، منها مصانع لإعادة تدوير المخلفات الالكترونية ، وهي من ضمن خطط الاقتصاد الدائري





وأضاف محمد محمود، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نموذج الإقتصاد المصري يعد مثالا لدول كثيرة ، في جائحة كورونا.





وأشار إلى أن الدول الصناعية الكبرى ، هي المتحكمة في الانبعاثات الكربونية ، وأحيانا لا تتناسب مع اطار الحفاظ على البيئة ، منوها بأن قارة افريقيا وخصوصا مصر ، من أكثر الدول المتأثرة بتلك الانبعاثات .





ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا حول استمرارية مصر ضمن فئة دول مرحلة النمو مع 5 أسواق ناشئة كبرى، وهي: الصين والمكسيك وإندونيسيا وفيتنام والبرازيل، من بين 176 دولة حول العالم في أحدث نسخة لتقرير الفجوة الدائرية 2021، الذي يصدر كل عام بالتزامن مع عقد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.





ويهدف هذا التقرير إلى توحيد أنظار صانعي القرار في الدول المتقدمة اقتصاديًا تجاه أهمية تبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل أفضل للجميع.





وتعد دول مرحلة النمو بمثابة اقتصادات واعدة من المحتمل أن تقود عمليات التحول للاقتصاد الدائري، والتي يقع على عاتقها زيادة معدلات إعادة تدوير الموارد لإنجاح استراتيجيات هذا التحول.



