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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 3.3 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي في أسبوع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.3 مليار درهم.


وشهدت الدائرة تسجيل 856 مبايعة بقيمة 1.61 مليار درهم منها 54 مبايعة أراض بقيمة 195.34 مليون درهم و802 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.41 مليار درهم .


وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .


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وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرًا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 113 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.41 مليار درهم منها 85 رهن أراض بقيمة 583.27 مليون درهم و293 رهن فلل وشقق بقيمة 831.71 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم هرير الأولى بقيمة 280 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 192 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 98 هبة بقيمة 323.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الثانية بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 36 مليون درهم .

 

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