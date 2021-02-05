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فن

أحمد صلاح فرحات يطرح أحدث أغانيه وراكي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:42 ص
أحمد صلاح فرحات
أحمد صلاح فرحات
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سعيد فراج
أطلق الفنان أحمد صلاح فرحات الشهير بـ "أبو صلاح" ،أغنية بعنوان "وراكي"،وهي من كلمات وألحان أحمد صلاح فرحات، حيث تعد أول تجاربه فى الغناء الشرقى.

يأتي هذا بعد أيام من طرح  أغنية أمريكانى، وهي من كلمات أحمد صلاح  فرحات غناء أبو صلاح و ديبى جاد، والتي تعد هذه الأغنية سادس تعاون بين أبو صلاح وديبى جاد بعد نجاح العديد من الأغانى بينهم الأغنية من إخراج ديبي جاد وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى دبى.

وكذلك أغنية "الدنيا"، وشارك معه الغناء مدين حمزة، وهي من كلمات أحمد صلاح فرحات وإبراهيم عشرى ومن ألحان ديبي جاد.

وأغنية "هلابينو" بالتعاون مع ديبي جاد، وهي من كلمات أحمد صلاح فرحات وإخراج ديبي جاد، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى دبي.

وكذلك  أغنية "المستحيل"، وأشترك معه في الغناء مصطفى الميلجى وديبى جاد، وهي من كلمات كلمات وألحان أحمد هشام جاد ومن إخراج ديبى جاد.

وحققت الأغنية عدد كبير من المشاهدات بعد ساعات من طرحها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها.

وتأتي أغنية مستحيل بعد نجاح أغانيه الأخيرة  "تيك توك" و"روق" وأغنية "مززيكها"، والذي تعاون فيهما مع  DB Gad ومدين حمزة، والتي تم طرحهم على اليوتيوب.

يذكر أن، أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار".
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