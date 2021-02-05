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أمجد الحداد: مرضى الحساسية أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:56 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، إن الحساسية لا تصنف ضمن أمرض ضعف المناعة كما يقول البعض، موضحا ان  الأشخاص الذين يعانون من مرض الحساسية يكونوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية الإعلامية هبة ماهر و داليا أشرف ورحمة خالد، أن مرضى الحساسية عليهم ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة، ولكن فى حالة السير فى الشارع وعدم وجود أشخاص بجواره عليه ان يخلع الكمامة.

ولفت إلى أنه فى بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا حدث ارتباكات كثيرة لدى المواطنين، موضحًا أن أصحاب الأمراض مثل الحساسية يعانى فى هذه الفترة من بعض المشكلات الصحية مثل العطس.

وكشف أن أى شخص يعانى من أى مرض سابق، وظهرت عليه أى أعرض برد عليه أن يتوجه لـ الطبيب الخاص لمعرفة هل ما يعانى منه كورونا أم برد.

وأشار إلى أن الفيروس من الممكن أن يأتى على شكل دور برد، أو مشكلات صدرية، أو من خلال فقدان لحاسة الشم و التذوق.

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