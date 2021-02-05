أبرز اهتمامات صحف الإمارات: ضغط دولي لتشكيل حكومة في لبنان وكشف تحقيقات ميناء بيروت.. بايدن يواصل جهود الحد من التسلح.. والسعودية تفرض قيودا جديدة لمواجهة كورونا

- فرنسا: اللبنانيون ينتظرون أجوبة من قادتهم حول انفجار بيروت

- ولي عهد أبوظبي: ملتزمون بتعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش

- أمريكا تدعو مزيد من الدول لمعاهدة الحد من التسلح





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا العربية والعالمية، ومن بينها الأزمة التي يمر بها لبنان عقب انفجار ميناء بيروت، وكذلك جهود الإدارة الأمريكية الجديدة في الحد من التسلح.





وفي تقرير بعنوان "ضغط دولي لتشكيل حكومة وكشف تحقيقات مرفأ بيروت" ذكرت صحيفة البيان، أن فرنسا والولايات المتحدة دعت، السياسيين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة، وتقديم نتائج التحقيقات في أسباب انفجار مرفأ بيروت.





ووقع البيان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، ووزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن.





وقال الوزيران: «مرور ستة أشهر على هذه الواقعة المأساوية يسلط الضوء على الضرورة الملحة والحيوية، لأن ينفذ المسؤولون اللبنانيون أخيرًا التزامهم بتشكيل حكومة ذات كفاءة ويعتد بها والعمل نحو تنفيذ الإصلاحات الضرورية».





إلى ذلك، اعتبرت سفيرة فرنسا في بيروت، آر جريو في ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، أنّ من غير المقبول، عدم التزام القوى السياسية تعهداتها تشكيل حكومة تقر إصلاحات ضرورية، فضلًا عن غياب تقدم في التحقيق في المأساة المروعة.





وقالت جريو في بيان: «بعد مرور ستة أشهر على الانفجار، من غير المقبول أن يكون اللبنانيون لا يزالون ينتظرون أجوبة من قادتهم في قضية الانفجار، من غير المقبول أن يكون لبنان لا يزال من دون حكومة، للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية، وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها».





وأشارت إلى أنها ستوقع في الأيام المقبلة، دعمًا لإعادة بناء مستشفى الكرنتينا الحكومي، فضلًا عن تسليم التبرعات بالمنتجات الأساسية، لمكافحة جائحة «كورونا».





وفي صحيفة الإمارات اليوم، أكد المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جنيف روبرت وود أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر إلى تمديد أجل معاهدة نيو ستارت مع روسيا من منظور أنه بداية لتشارك في قضايا استراتيجية، من بينها الحد من الأسلحة متعددة الأطراف.





ودعا روبرت وود، في كلمة بمؤتمر لنزع السلاح ترعاه المنظمة، إلى مسعى جديد للحد من التسلح «يشمل المزيد من الأسلحة، وفي نهاية المطاف، المزيد من الدول».





وأضاف وود، وهو أيضًا مفوض الولايات المتحدة للجنة التشاورية الثنائية الخاصة بمعاهدة نيو ستارت «ستسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى إشراك الصين في الحد من الأسلحة النووية وخفض المخاطر. يحدوني الأمل في أن تنضم الصين إلينا في هذا المسعى».





وألقى السفير الروسي جينادي جاتيلوف، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، كلمة أيضًا في محادثات جنيف، أشاد فيها بتمديد المعاهدة.





وقالت السفيرة الإسرائيلية، ميراف إيلون شاحر، إن الاتفاقية والحوار المباشر بين القوتين شاهد على «هدف مشترك هو تحسين الأمن والاستقرار العالميين».





وفي السعودية، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، على ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصًا، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مؤكدًا إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية كافة، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.





وأوضح المصدر، في بيان أمس، أن هذه القرارات تأتي إلحاقًا بالبيان الصادر في 20 يونيو 2020، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات الارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.





وأشار المصدر المسؤول إلى أنه تقرر إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، إضافة إلى تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.





وأكد أنه تقرر توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر، قدر المستطاع، في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.





ولفت المصدر نفسه إلى أنه تم العمل بهذه القرارات، اعتبارًا من مساء أمس، مشددًا على أنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر.





من جانبها، ألقت صحيفة "الخليج" الضوء على تهنئة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والناشطة لطيفة ابن زياتين، بالفوز بجائزة الشيخ زايد للأخوّة الإنسانية، مؤكدًا التزام الإمارات بتعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش.





وقال ابن زايد في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": «في اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية..نؤكد التزامنا بتعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش.. وبهذه المناسبة وتقديرًا لإسهاماتهما وجهودهما نهنئ أنطونيو جوتيريش ولطيفة ابن زياتين بحصولهما على جائزة زايد للأخوّة الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات منبثقة من « وثيقة الأخوّة الإنسانية».





ونظمت اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية احتفالية افتراضية تم بثها إلكترونيًا على مستوى العالم للاحتفاء بالمكرمين بجائزة زايد للأخوّة الإنسانية لعام 2021، وتصدر مشهد الاحتفالية كل من قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اللذين توجها بالتهنئة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة ابن زياتين.