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ديني

بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:07 ص
مساجد الأوقاف
مساجد الأوقاف
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محمد شحتة
نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 5 فبراير 2021م تحت عنوان “حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض”.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته.

للاطلاع على الخطبة اضغط هنا
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