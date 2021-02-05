بزيادة 1.1%.. طلبيات المصانع الأمريكية تتجاوز التوقعات في ديسمبر

ارتفعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر وكان إنفاق الشركات على المعدات قويا، مما يشير إلى استمرار تعافي قطاع الصناعات التحويلية على المدى القصير.





وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات المصانع زادت 1.1% بعد صعودها 1.3% في نوفمبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسارع طلبيات المصانع 0.7% في ديسمبر





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وتراجعت الطلبيات 6.6% على أساس سنوي.

يستفيد قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأميركي، من طلب قوي على سلع مثل الإلكترونيات والأثاث، إذ يعمل 23.7% من قوة العمل من المنازل بسبب جائحة كوفيد-19.

لكن بيانات حكومية أظهرت الأسبوع الماضي أن الإنفاق على السلع المعمرة انخفض للشهر الثاني على التوالي.

ويتسارع توزيع اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما تفيد التوقعات أنه سيرفع الإنفاق على

الخدمات بحلول فصل الصيف ويكبح زخم التصنيع.

وقالت وزارة التجارة إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، التي تعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 0.7% في ديسمبر بدلا من 0.6% في

قراءة الشهر الماضي.

وزادت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تُستخدم في حساب إنفاق الشركات على المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 0.7%.

وكانت القراءة السابقة قد أشارت إلى ارتفاعها 0.5% في ديسمبر

وزاد إنفاق الشركات على المعدات بقوة في الربع الرابع من العام، وهو ثاني ارتفاع فصلي على التوالي، ليسهم في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 4% في تلك الفترة.