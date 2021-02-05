لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. حملة مكبرة بمدينة البياضية في الأقصر.. صور

قام محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء وكيل الادارة، بتنفيذ قرار الغلق الخاص بأحد المحلات التجارية لانتهاء المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع .





وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، كما تم المرور على المطاعم فى نطاق المدينة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين وشرطة البيئة وتم تحرير ٨ محاضر عدم ارتداء كمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، وتحرير ٢ محضر لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، وتم مصادرة ٢ شيشة.

رافق رئيس المدينة في جولته كلا من نجار عبد العال مدير المتابعة، والمهندس أحمد شحات مدير المرافق والاشغالات .



