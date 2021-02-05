ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. حملة مكبرة بمدينة البياضية في الأقصر.. صور

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:39 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
قام محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء وكيل الادارة، بتنفيذ قرار الغلق الخاص بأحد المحلات التجارية لانتهاء المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع .

وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، كما تم المرور على المطاعم فى نطاق المدينة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين وشرطة البيئة وتم تحرير ٨ محاضر عدم ارتداء كمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، وتحرير  ٢ محضر لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، وتم مصادرة ٢ شيشة. 
رافق رئيس المدينة في جولته كلا من نجار عبد العال مدير المتابعة، والمهندس أحمد شحات مدير المرافق والاشغالات .

كما أكد رئيس مدينة البياضية،على أصحاب المحال التجارية، والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.
لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. حملة مكبرة بمدينة البياضية في الأقصر.. صور
لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. حملة مكبرة بمدينة البياضية في الأقصر.. صور
لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. حملة مكبرة بمدينة البياضية في الأقصر.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في 4 أيام.. ٧٧ طلب تصالح بمخالفات البناء بمركز القرنة غرب الأقصر.. صور

تحرير 34 مخالفة في حملة مكبرة للإشغالات بالأقصر ..صور

تحرير ٩١ محضر إشغال بالأقصر

ضبط 17 فردا بدون كمامة وتغريمهم بالأقصر .. صور

تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور

تغريم 10 مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة في الأقصر

ترشيحاتنا

محمد الجارحي: آرسين ڤينجر أشاد بمستوى أيمن أشرف أمام الدحيل

عمر ربيع ياسين يكتب روشته فوز الأهلي أمام بايرن ميونخ

تيك توك تقلص عدد موظفيها في الهند.. اعرف السبب

الفنادق تنذرهم بالطرد.. 3 آلاف مصري عالقون في دبي بعد فشلهم في العودة إلى الكويت

أنت بره.. رد قاسي من شوبير على تصريحات نجم الدحيل القطري

فيديوجراف.. أشهر زيجات الوسط الفني التي لم تدم طويلا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش

وداعا للحرج.. 5 مكونات طبيعية للتخلص من الركبة الداكنة

بدون أدوية.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج الدمامل