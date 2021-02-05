لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. حملة مكبرة بمدينة البياضية في الأقصر.. صور

قام محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء وكيل الادارة، بتنفيذ قرار الغلق الخاص بأحد المحلات التجارية لانتهاء المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع .
وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، كما تم المرور على المطاعم فى نطاق المدينة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين وشرطة البيئة وتم تحرير ٨ محاضر عدم ارتداء كمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، وتحرير ٢ محضر لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، وتم مصادرة ٢ شيشة.
رافق رئيس المدينة في جولته كلا من نجار عبد العال مدير المتابعة، والمهندس أحمد شحات مدير المرافق والاشغالات .
كما أكد رئيس مدينة البياضية،على أصحاب المحال التجارية، والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.