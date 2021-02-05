الصحة تعلن موعد إطلاق موقع لقاح كورونا للحجز والتسجيل..يتصدر نشرة اخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الجمعة.
صدى البلد:
الرئيس السيسي: أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي.
الأهرام:
رئيس الوزراء يستعرض المخطط العام لإنشاء "مدينة الذهب".
وزيرة الصحة: 38.5 مليار جنيه تكلفة تجهيز البنية التحتية لتطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.
مصراوي:
بقيمة 13 مليار دولار.."العناني" لـ النواب: 2019 الأعلى دخلا في السياحة.
اليوم السابع:
الصحة: إطلاق موقع لقاح كورونا للحجز والتسجيل لمختلف الفئات منتصف فبراير.
الكهرباء: تضع الأماكن الأكثر سرقة للتيار بمقدمة جدول تركيب العدادات الكودية.
الوطن:
وزيرة الهجرة: إقبال كبير لشباب الدارسين بالخارج على مركز الحوار.
الشروق:
الجيزة: علق جزئي لشارع البحر الأعظم لتدعيم المنطقة بالغاز الطبيعي.
أخبار اليوم:
الأبنية التعليمية: تنفيذ 121 مشروعا لإنشاء مدارس جديدة بالمحافظات.
الهلال اليوم:
الصحة تعلن عدد الإصابات بكورونا ليوم الخميس.
سكاي نيوز:
السعودية ترحب بما ورد بخطاب بايدن حول الأزمة اليمنية.
روسيا اليوم:
لافروف يؤكد في أول اتصال مع بلينكن استعداد روسيا لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.