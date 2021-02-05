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الصحة تعلن موعد إطلاق موقع لقاح كورونا للحجز والتسجيل..يتصدر نشرة اخبار صباح البلد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:10 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الجمعة.

صدى البلد:
الرئيس السيسي: أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي.


الأهرام:
رئيس الوزراء يستعرض المخطط العام لإنشاء "مدينة الذهب".
وزيرة الصحة: 38.5 مليار جنيه تكلفة تجهيز البنية التحتية لتطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.

مصراوي:
بقيمة 13 مليار دولار.."العناني" لـ النواب: 2019 الأعلى دخلا في السياحة.

اليوم السابع:
الصحة: إطلاق موقع لقاح كورونا للحجز والتسجيل لمختلف الفئات منتصف فبراير.
الكهرباء: تضع الأماكن الأكثر سرقة للتيار بمقدمة جدول تركيب العدادات الكودية.


الوطن:
وزيرة الهجرة: إقبال كبير لشباب الدارسين بالخارج على مركز الحوار.


الشروق:
الجيزة: علق جزئي لشارع البحر الأعظم لتدعيم المنطقة بالغاز الطبيعي.

أخبار اليوم:
الأبنية التعليمية: تنفيذ 121 مشروعا لإنشاء مدارس  جديدة بالمحافظات.

الهلال اليوم:
الصحة تعلن عدد الإصابات بكورونا ليوم الخميس.

سكاي نيوز:
السعودية ترحب بما ورد بخطاب بايدن حول الأزمة اليمنية.

روسيا اليوم:
لافروف يؤكد في أول اتصال مع بلينكن استعداد روسيا لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

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