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قطاع الثروة الداجنة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي |فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:15 ص
الثروة الداجنة
الثروة الداجنة
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نورهان رأفت
قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية ، تبذل جهودا موسعة ؛ للنهوض بصناعة الدواجن ، وعلى رأس تلك الجهود ، قانون لفتح آفاق الاستثمار الداجنى ، بالدلتا والظهير الصحراوي .

وأشار الدكتور طارق سليمان ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، إلى أن الوزارة تشدد على معايير الأمن والسلامة ، في كافة الأنشطة الداجنة ، متابعا : " هناك 65 ألف رخصة تشغيل بالثروة الحيوانية والأعلاف وهو ما يرفع من معدلات المنشأة " .

ولفت إلى أن هناك دفع لوجستي ومالي ، لصغار مربي الدواجن ، وتحويل نظام التربية ، للنظام المغلق ؛ لتحسين العائد الاقتصادي ، وتقليل تكاليف التشغيل .

وأوضح أن مصر اعتمدت كدولة ، في تربية الدواجن ، بالنظام المعزول أو المغلق ، كما أن مصر على أعتاب الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن .

وأكمل : مصر متميزة في الإنتاج الداجني ، ولدينا موقع جغرافي ، يؤهلنا في ريادة التصدير للخارج ، وتصدير 32 ألف كتكوت ، للخارج ، هي خطوة أولية ، تتبعها عدة خطوات متقدمة .
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