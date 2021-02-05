قطاع الثروة الداجنة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي |فيديو

قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية ، تبذل جهودا موسعة ؛ للنهوض بصناعة الدواجن ، وعلى رأس تلك الجهود ، قانون لفتح آفاق الاستثمار الداجنى ، بالدلتا والظهير الصحراوي .





وأشار الدكتور طارق سليمان ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، إلى أن الوزارة تشدد على معايير الأمن والسلامة ، في كافة الأنشطة الداجنة ، متابعا : " هناك 65 ألف رخصة تشغيل بالثروة الحيوانية والأعلاف وهو ما يرفع من معدلات المنشأة " .





ولفت إلى أن هناك دفع لوجستي ومالي ، لصغار مربي الدواجن ، وتحويل نظام التربية ، للنظام المغلق ؛ لتحسين العائد الاقتصادي ، وتقليل تكاليف التشغيل .





وأوضح أن مصر اعتمدت كدولة ، في تربية الدواجن ، بالنظام المعزول أو المغلق ، كما أن مصر على أعتاب الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن .





وأكمل : مصر متميزة في الإنتاج الداجني ، ولدينا موقع جغرافي ، يؤهلنا في ريادة التصدير للخارج ، وتصدير 32 ألف كتكوت ، للخارج ، هي خطوة أولية ، تتبعها عدة خطوات متقدمة .