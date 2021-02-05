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اقتصاد

بنك إنجلترا: البنوك ستحتاج إلى ستة أشهر للاستعداد للمعدلات السلبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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قال بنك إنكلترا إن البنوك البريطانية ستحتاج إلى ستة أشهر على الأقل للاستعداد للتحول إلى أسعار الفائدة السلبية. وذلك بعد أن ثبت البنك أسعار الفائدة عند 0.1%.

وسأل بنك إنكلترا البنوك البريطانية في أكتوبر عن استعدادها لأسعار الفائدة السلبية، بعد أن كشف في سبتمبر أنه يستكشف إمكانية خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر إذا لزم الأمر.

وفي رسالة إلى المقرضين ، قال سام وودز، رئيس هيئة التنظيم الاحترازية بالبنك، إن غالبية البنوك ستحتاج إلى وقت لتغيير الأنظمة والعمليات وتنفيذ الحلول الاستراتيجية أو التكتيكية.


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هذا وتدفع المعدلات السلبية بشكل فعال الشركات والأفراد لاقتراض الأموال ومعاقبة البنوك على إيداع النقود ، وبالتالي من الناحية النظرية تشجيعهم على الاستثمار وإنفاق المزيد - الإجراءات التي يمكن أن تساعد الاقتصاد على النمو.

ومع ذلك ، فإنها تمارس مزيدًا من الضغط الهبوطي على هوامش ربح البنوك، والتي إذا تم تمريرها إلى العملاء، فقد تفشل في تحقيق التأثير المطلوب.

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