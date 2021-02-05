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رياضة

وليد شعبان يكشف أخطاء حكم مباراة الأهلي والدحيل القطرى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:29 ص
مباراى الأهلي والدحيل
مباراى الأهلي والدحيل
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يسرى غازى

علق وليد شعبان عضو لجنة الحكام على أداء الجواتيمالى اسكوبار حكم مباراة الأهلي والدحيل القطرى فى افتتاحية منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني تغلب على نظيره الدحيل بهدف نظيف ويواجه بايرن ميونيخ يوم الاثنين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

قال وليد شعبان فى تصريحات له : لم يشعر أحد بالحكم الجواتيمالى إسكوبار الذى أدار لقاء الأهلى المصرى والدحيل القطرى فى ربع نهائى كأس العالم للأندية إلا مع الدقيقة ٢٧ من عمر اللقاء حين تدخل بحسم مشهرًا البطاقة الصفراء لحمدي فتحى لاعب الأهلى بعدما تدخل بتهور مع لاعب الدحيل.

تابع:  وكذلك فقد ظهر مدركًا لصراعات وإلتحامات كرة القدم المشروعة حين أشار بإستمرار اللعب رغم سقوط لاعب الدحيل إثر إستخلاص مشروع للكرة من قبل الكونغولى بواليا لاعب الأهلى قبل أن يمرر الأخير الكرة لحسين الشحات ليحرز هدف الأهلى الأول.

أضاف:  وكذلك فقد أعلن إسكوبار عن تسلل دقيق للغاية إثر تدخل حاسم من V.A.R وقد أحسن الحكم المساعد الثانى الجامايكى نيكولاس حين أشار بإستمرار اللعب وترك الأمر لتقنية V.A.R لحسم الأمر لاسيما أن الكونغولى بواليا لاعب الأهلى كان متسللًا بوجه قدمه الأمر الذى يصعب على الحكم المساعد رصده ' والمثير أنه بعد أن إرتفع مستوى المباراة فنيًا وحماسيًا إختل معيار إسكوبار فى إحتساب الأخطاء فكان عليه الإعلان عن خطأ لصالح بواليا لاعب الأهلى ولكنه لم يحدث.

واستطرد : كذلك أعلن خطأ لم يكن موجودًا ضد عمرو السولية لاعب الأهلى ' وإختل معياره تمامًا حين لم يلتفت لمخالفة أرتكبت بتهور ضد السولية أيضًا ' وجاءت الدقيقة ٨٠ ليطلق الحكم صافرته دون مبرر يستدعى ذلك وفوجىء الجميع بأنه أوقف المباراة لإجراء تبديل وهذا مخالفًا تمامًا للقانون وهو ما إستدركه حين أسقط الكرة للاعب الدحيل بعد أن تم إجراء التبديل وكان عليه ألا يفعل ذلك مطلقًا .

وقال ايضا: فى الأخير فإن الحكم ظهر بشكل مقبول ولكنه إهتز فى بعض الأحيان فى إحتساب الأخطاء رغم أن المباراة تعد سهلة تحكيميًا لاسيما أن لاعبى الفريقين تفرغوا للتنافس الشريف والصراع المشروع على الكرة وهذا ما وضع الحكم فى موقف شائك خاصة أنه كان عليه أن يظهر بشكل أفضل .
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