اقتصاد الإمارات ..رئيس غرفة الفجيرة التجارية: استغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساهم في النهوض بالصناعة

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ،أهمية الاستثمار في قطاع الصناعة باستغلال الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة ما يسهم في نمو الصناعات الجديدة على نحو أكثر من أي وقت مضى.





وقال رئيس غرفة الفجيرة، إن التقدم التكنولوجي أساسي لإيجاد حلول دائمة للتحديات الاقتصادية والبيئية، مثل توفير فرص عمل جديدة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، واصفا تعزيز الصناعات المستدامة، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، بأنها طرق مهمة لتعزيز التنمية المستدامة.





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وثمن الشيخ سعيد الشرقي إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبادرة "حوار مستقبل الصناعة"، الهادفة لتعزيز التنسيق الحكومي مع أكبر وأهم الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في دولة الإمارات، ضمن جهود إعداد استراتيجيتها والارتقاء بقدرات القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة، إلى جانب وضع التصورات المستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول القانونية والتقنية والإدارية لتمكين القطاع الصناعي واستدامة تطوره والمساهمة في تحقيق دولة الإمارات لرؤيتها بالريادة عالميًا في مرحلة التعافي لما بعد جائحة "كوفيد-19".

وقال الشيخ سعيد الشرقي، إن الصناعة تعتبر من الخيارات المثلى في سلم أولويات التنمية بصفة عامة، وذلك لكونها تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال خلق مصادر دائمة ومتجددة للدخل، وزيادة القيمة المضافة للمواد الأولية، والمساهمة في نقل وتطبيق التكنولوجيا وترسيخ الخبرات العملية.

وأشار إلى أنه ارتكازًا على ذلك فإن الرؤية الإستراتيجية لإمارة الفجيرة تأخذ التصنيع كأحد خياراتها الاستراتيجية للإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية، حيث شهدت السنوات السابقة قيام العديد من الصناعات التي بنيت على أهداف إستراتيجية متنوعة، من أهمها استغلال الموارد المحلية، ودعم قطاع الصادرات، الأمر الذي أهّلها لتحتل مكانة مهمة في مجال القطاع الصناعي، حيث تتميز الإمارة ببنية تحتية حديثة إلى جانب مكانتها الرائدة في العديد من المشاريع الاستثمارية والصناعية في شتى القطاعات .

وحث الشيخ سعيد الشرقي أصحاب الشركات والمؤسسات الصناعية بالفجيرة على تطوير منتجاتهم باستغلال الوسائل التكنولوجية المتجددة لتتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وكان قطاع الصناعات التحويلية في إمارة الفجيرة قد سجل ارتفاعًا في عدد المنشآت بلغ 256 منشأة عام 2019 مقابل 245 منشأة عام 2018 حسب بيانات مركز الفجيرة للإحصاء.