آثار القاهرة تكشف عن نظام الامتحانات.. وإعلام توضح موقف الفصل الدراسي الثاني .. والجامعة: إعلان النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة .. والتيرم الثاني متوقف على الظروف الصحية

إعلام القاهرة : مستمرون في تقديم الدورات التدريبية "أونلاين" .. والفصل الدراسي الثاني وفقًا للظروف الصحية





عميد آثار القاهرة يكشف عن شكل امتحانات الفصل الدراسي الأول ومدة إجرائها









عقب اجتماع مجلس جامعة القاهرة خلال الأيام الماضية لوضع القرارات النهائية المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول ، وكيفية إجرائها والوقت المحدد لها وشكل الامتحانات ، والتي من المقرر إقامتها بدءًا من يوم 20 من الشهر الجاري .





نستعرض في هذا التقرير أشكال بعض الامتحانات في العديد من كليات الجامعة ، وموعد إعلان النتائج للطلاب وموقف الجامعة من الفصل الدراسي الثاني ونظام الحضور به .









قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن الكلية مستمرة في الوقت الحالي فى عقد التدريبات عبر المنصة الالكترونية ، وكذلك تنظيم الويبينارات ، حيث يتم مناقشتها "أونلاين"





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، فطريقة تلقي الطلاب للمقررات ، وكذلك شكل الحضور ، متوقف على الظروف التي سنشهدها حينها .





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وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، أنه لا يوجد حتى الآن قرار مباشر فى هذا الأمر ، حتى تتضح الأمور ، فالكلية في انتظار توجيهات من الجامعة و فقا للظروف حينها .





وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .





كما أن الكلية قد أعدت العديد من الورش والدورات التدريبية ، للطلاب واعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم وخبراتهم على استخدام المنصة ، ومازالت الكلية مستمرة في تقديم الورش والدورات التدريبية "أونلاين" للطلاب .









من جانبه ، كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عن شكل امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية ، وكيفية إجراؤها .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الامتحانات ستكون بنظام "البابل شيت" داخل الكلية ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .





وأضاف "رجب" أن هناك وحدة متخصصة بالكلية لطباعة لطباعة الأسئلة ، كما أن التصحيح سيكون اليكتروني ، حيث تصحح كل مادة في نفس اليوم ، وإعلان النتيجة فور الانتهاء من تصحيح جميع المواد .





وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أنه الامتحانات ستكون على ثلاث فترات ، بحيث يكون هناك فترتين لطلاب البكالوريوس ، وفترة لطلاب الدراسات العليا حتى الساعة الثانية ظهرًا .





ونوه إلى أن فترة الامتحان في كل مادة ستكون مدتها ساعة واحدة ، حيث يغادر الطالب فور الانتهاء من الامتحان لمنع أي تجمعات بينهم .





وكان عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قد أوضح أن الامتحانات ستبدأ بالكلية اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري ، وذلك وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة يوم أمس ، حيث يكون هناك أيام محددة لكل فرقة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والتكدسات بينهم .





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وفي ذات السياق ، أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الامتحانات ستنطلق بداية من يوم 20 من الشهر الجاري ، كما أنها ستجمع بين الحضوري والاونلاين والهجين ، وذلك على حسب قرارات كل جامعة واستعدادها لكل طريقة .









وأوضح ، أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني سيكون متوقفا على حسب الظروف الصحية التي سنشهدها حينها من ناحية نظام الحضور وكيفية تلقي الطلاب للمقررات الدراسية ، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية ، فالجامعة في انتظار القرارات النهائية ولكن في الوقت المحدد .









وكانت جامعة القاهرة قد عقدت جلستها الشهرية برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 .





كما تم مناقشة الامتحانات الخاصة بالدراسات العليا، مع التأكيد على جميع عمداء كليات ومعاهد الجامعة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.















