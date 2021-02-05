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نابع من قلب ونفس فاسدة.. الأوقاف: الفساد مخالفة للمنهج الإلهي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:33 ص
أسامة فخري الجندي،
أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف
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إسراء صبري
قال أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إن تعبير ولفظ المفسدون في الأرض أو الفساد يعد معنى عميق ويتسع للكثير من المفاهيم والتصورات، معقبا: "بمجرد قول كلمة الفساد والمفسدين في الأرض يقوم الذهن باستدعاء مجموعة من المفاهيم للتعبير عنه.

وأكمل "الفخري" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفساد هو سلوك غير أخلاقي نابع من قلب ونفس فاسدة تريد إخراج الناس عن طريق الحق، كما أنها تسعى إلى إضلال الناس ونشر الفساد في المجتمع وبين البشر، معقبا: الفساد في حد ذاته مخالفة للمنهج الإلهي.

وتابع: كل فرد منا لديه تكليف إلهي يتناسب مع طاقتهم، منوها إلى ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الفرد أي تكليف فوق الطاقة البشر.


وشدد على أن التكليف الإلهي أمر في وسع الإنسان..حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مشيرا إلى أن التكليف الإلهي يتكون من مجموعة من الأوامر والنواهي.
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