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توك شو

أزهري يكشف صفات المفسدين في الأرض وكيفية ردعهم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:51 ص
أسامة فخري الجندي،
أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف
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إسراء صبري
قال أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إن  الله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين في الأرض، منوها الإنسان من استغلال الفرص والطاقات في الصالح وليس في نشر الفساد.

وأكمل "الجندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، كل فرد منا يجب أن يدرك أنه أداة من أدوات بناء المجتمع، وفي هذه الحالة لا يجب أن يكون هناك مجاملة في العمل، وذلك للنهوض بالمجتمع دون وجود أي  مجاملات أو فساد.

وشدد على ضرورة ردع المفسدين وما يقومون به لأنهم أداة من أدوات صناعة الشر والقبح في المجتمع، منوها على ضرورة ردع الرشوة والاختلاس والمحسوبية في المجتمع لبناء وطن خالي من الفساد.


واسترسل: القرآن الكريم ذكر نوع من أنواع الفساد وهو العلو  والتكبر الإنسان بما وهبة الله له، معقبا: الإنسان يقوم باستخدام هذه الهبة للتكبر على الناس.

وتابع: الفساد يعمل على زعزعة الأوطان وتأخرها عن التقدم. 
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