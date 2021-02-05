جهود التضامن الاجتماعي .. اللاعب أحمد أشرف ينضم للمقاولون ويصبح نموذجا للإصرار |شاهد

عرض برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا ، عن اللاعب أحمد أشرف ، الذي أصر على النجاح ، والوصول إلى الأفضل في مجال كرة القدم ، وتربى أحمد في دار إيواء ، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ، ويبلغ من العمر عشرين عاما .





وقال أحمد أشرف ، خلال التقرير ، إنه بعد الصبر والإصرار ، استطاع أن ينضم لـ أكاديمية المقاولون العرب ، ونجح في أن يقيد باتحاد الكرة ، ويواجه أكبر الفرق بالدوري العام .





وتابع : الفضل يعود لوزارة التضامن الاجتماعي ، وإدارة نادي المقاولون العرب ، في الوصول للنجاح الحالي .





وأشار خالد كرم ، مدير قطاع كرة القدم بـ المقاولون العرب ، إلى أن اللاعب أحمد أشرف ، مواظب على التدريبات ، وتمكن من الوصول لمراحل عالية في التدريب .







