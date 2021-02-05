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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. الملاحة مضطربة والأمطار غزيرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:54 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه نشاط للرياح، بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء مائل للدفء على محافظات الصعيد.

ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة.

وتتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض يتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر يكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، علي القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 24 للعظمى والصغرى 14، جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10.

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