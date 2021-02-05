الصحف السعودية: المملكة ترحب بالبيان الأمريكي الداعم للدفاع عن سيادتها.. إثيوبيا تعلن إحباط هجومين إرهابيين على سفارتين للإمارات.. واغتيال لقمان سليم يهز لبنان

السعودية تتخذ خطوات لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي باليمن

إثيوبيا: أحبطنا هجمات إرهابية على سفارات الإمارات بأديس أبابا والخرطوم

الداخلية السعودية: تعليق إقامة المناسبات والحفلات كافة للحد من كورونا





سلطت الصحف السعودية، اليوم الجمعة، الضوء على عدد من القضايا المحلية والإقليمية الهامة، وكان من أهمها البيان الأمريكي حول التعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها، واغتيال الناشط السياسي لقمان سليم في لبنان.





وذكرت صحيفة "سبق" السعودية،أن المملكة العربية السعودية رحبت بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.





كما أكدت المملكة على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيثس، وقد قامت المملكة في هذا الإطار بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك إعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتتطلع المملكة إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن ومع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركنج، والأمم المتحدة وكافة الأطراف اليمنية ودول التحالف في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بناء على قرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما تسعى إليه المملكة للعبور باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء، وستستمر المملكة في جهودها المشهودة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، حيث بلغ ما قدمته من عون في هذا الشأن للأشقاء في اليمن أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وتناشد المملكة الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتكثيف الدعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.





كما تتطلع المملكة إلى استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات في المنطقة بما في ذلك الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل النزاعات ودعم الاستقرار في لبنان، وسوريا، والعراق، وأفغانستان، ومنطقة القرن الإفريقي ودول الساحل، ومواجهة التطرف والإرهاب والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والعمل على استقرار الأسواق النفطية والمالية كشركاء في مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، لحماية مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.





وفي صحيفة الرياض، أعلنت السلطات الإثيوبية أنها ألقت القبض على خمسة عشر عضوًا بجماعة إرهابية لصلتهم بالتخطيط لهجوم إرهابي يستهدف سفارة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا.





وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الإثيوبي: إن الجماعة جمعت معلومات استخباراتية لتنفيذ هجوم على سفارة الإمارات، مشيرًا إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي تمكن بالتعاون مع وكالات استخبارات أجنبية أخرى من إحباط الهجوم الإرهابي المخطط له من خلال المراقبة عن كثب وتبادل المعلومات.





وقال البيان: إن بعض الإرهابيين الذين كانوا يخططون لتنفيذ الهجمات الإرهابية كانوا يحتفظون بكميات كبيرة من الأسلحة بالقرب من مبنى السفارة. وبحسب البيان، إن أحد أعضاء الجماعة ويدعى أحمد أردايتو -يبلغ من العمر 35 عامًا- تلقى عشرات الآلاف من الدولارات لتدبير الهجوم الإرهابي.





وقال البيان: إن الجماعة كانت تستعد لهجوم إرهابي مماثل على سفارة الإمارات في الخرطوم،على صعيد آخر ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاجتماع السابع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية بكامل عضويته.





وأضافت المتحدث باسم المجلس الدكتورة مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي: إن المجلس أولى الاهتمام بضرورة العمل على تخفيف المعاناة الكبيرة في المعاش عن كاهل الشعب، وتأمين الأجواء المواتية لبداية العام الدراسي، وتوفير الخدمات الصحية لجائحة كورونا والأمراض المستوطنة.





وفي تقرير بعنوان "اغتيال لقمان سليم يهز لبنان" قالت صحيفة "عكاظ" إن لبنان دخل مرحلة ساخنة جديدة مع عودة الاغتيالات السياسية التي توقفت بعد اتفاق الدوحة 2008، وذلك عبر اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم في بلدة نيحا الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله.





اغتيال سليم الذي صدم اللبنانيين جاء بعد أيام على بيان صادر عن سليم نفسه إثر تلقيه تهديدات من جهات حزبية في منزله في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، كما تأتي الجريمة بعد أيام على ترويج السلطة اللبنانية لعودة تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة طرابلس الشمالية.





المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي شنت هجومًا على حزب الله موجهة إليه أصابع الاتهام، خصوصا بعد التغريدة التي كتبها جواد حسن نصر الله وعاد ليحذفها، إذ جاء فيها: «خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب». وسرعان ما تضاعف القلق من قبل الناشطين من أسلوب تكميم الأفواه، لتكر بعدها سبحة بيانات التنديد والاستنكار السياسية، إذ كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: «لقمان سليم شهيد الرأي الحر، إذا كان للشر جولة فسيكون للخير والحق ألف جولة وجولة».





فيما كانت لافتة تغريدة سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت رالف طراف الذي كتب: «ندين ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان التي تسمح بوقوع تلك الأعمال المشينة ونطالب السلطات المعنية بإجراء التحقيق المناسب». أما السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو فنعتته بالقول: «تلقيت بحزن عميق وبقلق شديد نبأ اغتيال لقمان».





وفيما يخص الشأن الداخلي السعودي، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، على ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصًا، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مؤكدًا إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية كافة، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد. وأوضح المصدر، في بيان أمس، أن هذه القرارات تأتي إلحاقًا بالبيان الصادر في 20 يونيو 2020، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات الارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.





وأشار المصدر المسؤول إلى أنه تقرر إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، إضافة إلى تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد. وأكد أنه تقرر توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر، قدر المستطاع، في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.





ولفت المصدر نفسه إلى أنه تم العمل بهذه القرارات، اعتبارًا من مساء أمس، مشددًا على أنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر.