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عقاب المفسدين والمغتابين في الحياة والآخرة.. عالم أزهري يوضح

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:02 ص
أسامة فخري الجندي،
أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف
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إسراء صبري
قال أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إن  زعزعة النفوس وإيذاء الغير بالقول يعد دورا أساسيا في الفساد، معقبا: هذا الفساد يعرف بـ فساد النفوس حيث تمتلئ النفوس بالحقد والخبث.

وأكمل "الجندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": أول سبب من أسباب الفساد هو النفاق، منوها إلى أن القلب له يد في نشر الفساد من خلال نشر النفاق والرياء  والسمعة السيئة ، مشددا على أن الفساد جزء أساسي ورئيسي في سلوك وتصرف المنافق.

وتابع: المنافق يتكون لديه شهوة لا تشبع دون فساد، فهو يسعى دائما إلى أفساد الأسر والمجتمعات والنفوس والأوطان أيضا.

وفيما يخص تصرف الإنسان مع المغتابين، أوضح أن هناك أمرين يمكن أن يقوم بهما وهو ترك المغتاب ليحاسبه الله، أو أن يواجه الإنسان الفرد المغتاب والمفسد ولكن بلطف.

وشدد على أن الله أوضح عقاب المفسدين والمغتابين، منوها إلى أن المفسد يحرم من محبة الله وعليه تصبح حياته شقاء، كما أن الله لا يتقبل أي أعمال من المفسدين. 

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