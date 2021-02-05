حسام حداد: تشجيع الزملكاوية للأهلي ضد الدحيل أحلى ما في المباراة

هنأ الإعلامي حسام حداد حسام حداد، النادي الأهلي بالفوز على نظيره الدحيل القطري بهدف نظيف، أحرزه جناحه حسين الشحات في الشوط الأول من عمر المباراة، وذلك في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية فى قطر.





وأضاف حداد خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية: "لازم لما نقول صباح الخير زي اليوم اللي إحنا فيه النهاردة ولما يكون في ماتش زي اللي اتلعب امبارح نقول ألف مبروك يا أهلي، سواء زملكاوي أو إسماعيلاوي أو مشجع لبيرامدز أو غزل المحلة".





وتابع: "الأهلي امبارح عمل ماتش عالي بلغة الكرة، الشوط الأول سيطر بشكل رائع، لكن الأداء البدني للاعبين تراجع، لكن عمومًا كانت المباراة رائعة، وبخاصة أن يلاقي الدحيل المعروف بإمكانياته المادية الكبيرة، فقد اشترى لاعبًا بـ6 ملايين يورو لمدة 6 أشهر فقط، حتى يستطيع أن يخوض منافسات البطولة مع الفريق".





وأردف: "أما مهدي بن عطية، فهو مدافع المنتخب المغربي وبايرن ميونخ ويوفنتوس، وأكتر حاجة بسطتني امبارح إن كان في زملكوية شجعوا الأهلي"، لترد عليه الإعلامية جومانا ماهر، قائلة إنها أجرت استفتاءً وأظهر أن نسبة قليلة للغاية من مشجعي نادي الزماك كانوا من المتعصبين ورفضوا تشجيع الأهلي، أما البقية فقد كانوا داعمين للشياطين الحمر في مباراة الأمس.



