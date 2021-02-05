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توك شو

محمد المحمدي: الشعر العباسي الأقرب لي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:18 ص
محمد المحمدي، أحد
محمد المحمدي، أحد الشعراء
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إسراء صبري
قال محمد المحمدي، أحد الشعراء، إنه بدأ في كتابة الشعر منذ الصغر، وبالتحديد في سن العاشرة وهي موهبة ليس لها علاقة بدراسته، منوها إلى ان والده كان يدعم هذه الموهبة.

وأضاف "المحمدي" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه درس في كلية التجارة، كما أنه يفضل الشعر الجاهلي، خاصة شعر عنترة بن شداد وأيضا الشعر العباسي، وفيما يخص الشعراء المعاصرين أكد أنه يميل إلى الاستماع لـ هشام الجخ الأبنودي وأحمد فؤاد نجم.

واسترسل: الشعر العباسي هو الأقرب لي، لكونهم مبدعين في الغزل ولديهم تمكن وقوة في الشعر.. نتعلم من الشاعر العظيم أحمد شوقي وأحمد فؤاد نجم.

وتابع: بدأت في تنمية الموهبة منذ الصغر عن طريق القراءة والكتابة، مشيرا إلى أنه يميل إلى النواح في الشعر.
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