مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة





ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:





الدوري الألماني:





هيرتا برلين - بايرن ميونخ، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1 " الفرنسية.





الدوري الإيطالي:





فيورنتينا - إنتر ميلان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 4





الدوري الإسباني:





ألافيس - بلد الوليد، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.





الدوري السعودي:





الباطن - الفيصلي، الثالثة إلا ثلث عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.





الوحدة - الأهلي، السابعة والربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.





الدوري الإماراتي:





الوصل - حتا، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.





الظفرة - الجزيرة، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.





العين - شباب الأهلي دبي، السادسة والربع مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.





اتحاد كلباء - عجمان، السادسة والربع مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

تقام اليوم الجمعة 5 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الألماني.