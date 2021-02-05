مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 5 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الألماني.
ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:
الدوري الألماني:
هيرتا برلين - بايرن ميونخ، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1 " الفرنسية.
الدوري الإيطالي:
فيورنتينا - إنتر ميلان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 4
الدوري الإسباني:
ألافيس - بلد الوليد، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري السعودي:
الباطن - الفيصلي، الثالثة إلا ثلث عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.
الوحدة - الأهلي، السابعة والربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الدوري الإماراتي:
الوصل - حتا، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
الظفرة - الجزيرة، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
العين - شباب الأهلي دبي، السادسة والربع مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
اتحاد كلباء - عجمان، السادسة والربع مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.