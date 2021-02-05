وفاة سعد الجمال عضو مجلس النواب

توفي منذ قليل النائب سعد الجمال عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد عن عمر يناهز 75 عاما





سعد الجمال من مواليد 1945 بمركز الصف فى محافظة الجيزة، وتخرج فى كلية الشرطة عام 1966 و تدرج "الجمال" فى شغل المناصب بوزارة الداخلية وتم تعيينه مدير أمن قنا ومساعد وزير الداخلية من 1995 وحتى خروجه من الخدمة فى أغسطس 1997 وكان يترأس لجنة الشئون العربية في برلمان 2015.





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