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توك شو

تسنيم ماهر: والدتي هي سر حبي في القراءة وأفضل الشعر العاطفي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:46 ص
تسنيم ماهر، أحدى
تسنيم ماهر، أحدى الشاعرات
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إسراء صبري
قالت تسنيم ماهر، شاعرة: إن اهتمامها بالشعر بدأ منذ الصغر عن طريق والدتها وحبها للقراءة والتثقيف، موضحة أنها بدأت في كتابة الشعر بداية من فترة الثانوية العامة.

وتابعت: "أفضل الشعر الذي يعبر عن داخل الإنسان ويعبر عن حال الفرد، وفيما يخص تأثرها بالشباب، أوضحت أن العصر الجاهلي هو الأكثر تأثيرا في مسيرتها وحبها للشعر، معقبة: بدأت في كتابة الشعر باللغة العربية الفصحى".

وأضافت تسنيم ماهر خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": تأثرت حاليا بـ الشاعرة أميرة البيلي وعمرو حسن، مشيرة إلى أنها تميل إلى الشعر العاطفي عن غيره.

واسترسلت: قصيدة الشعر يمكن أن تأخذ فترات متفاوتة، معقبة: أطول قصيدة استمريت في كتابتها أسبوع.
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