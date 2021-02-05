تسنيم ماهر: والدتي هي سر حبي في القراءة وأفضل الشعر العاطفي

قالت تسنيم ماهر، شاعرة: إن اهتمامها بالشعر بدأ منذ الصغر عن طريق والدتها وحبها للقراءة والتثقيف، موضحة أنها بدأت في كتابة الشعر بداية من فترة الثانوية العامة.





وتابعت: "أفضل الشعر الذي يعبر عن داخل الإنسان ويعبر عن حال الفرد، وفيما يخص تأثرها بالشباب، أوضحت أن العصر الجاهلي هو الأكثر تأثيرا في مسيرتها وحبها للشعر، معقبة: بدأت في كتابة الشعر باللغة العربية الفصحى".





وأضافت تسنيم ماهر خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": تأثرت حاليا بـ الشاعرة أميرة البيلي وعمرو حسن، مشيرة إلى أنها تميل إلى الشعر العاطفي عن غيره.





واسترسلت: قصيدة الشعر يمكن أن تأخذ فترات متفاوتة، معقبة: أطول قصيدة استمريت في كتابتها أسبوع.