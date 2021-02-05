مصلحة الري: الانتهاء من تطهير الترع والمجاري لمجابهة مخاطر السيول

قال المهندس شحتة إبراهيم ، رئيس مصلحة الري ، إن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة ، لتطهير المجاري والترع ، في إطار حماية المحافظات من السيول ، مؤكدا أن المجاري والترع ، على أتم الاستعداد في حالة السيول والأمطار الشديدة .





وأضاف المهندس شحتة إبراهيم ، عبر "الفيديو" ، لـ برنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" ، أن الوزارة تتخذ إجراءاتها الوقائية ، للحماية من مخاطر السيول ، من خلال منشأت خاصة ، لحماية البنية القومية للبلاد .





وأشار رئيس مصلحة الري إلى أنه يتم تخزين مياه السيول ، في بحيرات وانهار ، لإعادة استخدامها والاستفادة منها ، موضحا أن الوزارة تسعى للانتهاء من مشروع تبطين الـ 7 ألاف كيلو ، وتم الانتهاء من 5700 كيلو ترع ، بعشرين محافظة .





ولفت إلى أنه جاري تأهيل الترع ، لوصول المياة لنهايتها ، وهناك توجيهات لتطوير المساقي ، للملكيات الخاصة ، للفلاحين ، وبالتالي تنطبق عدالة توزيع المياه .





وأوضح أن هناك مليون و20 ألف فدان زراعي ، يتم العمل عليهم ، وتحويلهم من الري بالغمر ، للري الحديث، وجميع المشاريع بمثابة محاور للاستفادة من كل قطرة مياه.