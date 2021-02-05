أحمد الحجار: "نفسي كورونا تخلص عشان أعمل حفلات وأدخل سينما"

قال الفنان أحمد الحجار: إنه يتمنى أن تنتهي جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن أكثر ما يتمناه في هذا الوقت مشاهدة الأفلام في دور العرض السينمائية والمشاركة في الحفلات الغنائية، إذ أنها مغلقة في الولايات المتحدة الأمريكية التي يقيم فيها.

وأضاف "الحجار"، في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر: "الموضوع بقاله كتير والكوكب كله بيقول كفاية، وبعد سنة اتقفلت كل حاجة في أمريكا باستثناء السوبر ماركت والبنوك، والإحساس بقى سخيف جدًا".

وحول مشروعه الغنائي الذي يشهد غناء بعض الأغاني المفضلة لدى المصريين، قال الفنان أحمد الحجار: "قدمت أغنية للمطربة الراحلة أم كلثوم، لم يكن أحدًا يعرفها، وكانت من فيلم عايدة في ثلاثينات القرن الماضي، إذ لم ينجح هذا الفيلم ولم يحقق شعبية كبيرة، لكن الاستجابة لغنائي كانت رائعة للغاية، وهو ما دفعني إلى تقديم أغاني أخرى ولكن أكثر حداثة مع توزيع مختلف على البيانو".

وتابع: "بعدها غنيت أغنية نظرة وابتسامة للفنانة الكبيرة سيمون، أما بالنسبة إلى والده الفنان الكبير علي الحجار، قال إنه يقدم الدعم الكبير له بشكل مستمر، ولم يطلب منه عدم غناء أغانٍ معينة".



