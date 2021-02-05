اتحاد الكرة يرفض تعيين رئيسا لإدارة المسابقات

رفض المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تعيين رؤساء لإدارة المسابقات فى الجبلاية





كان المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تلقى دعوة من أجل حضور نهائيات كأس العالم للأندية المقام حاليا فى الدوحة.





من جانبه قال المهندس أحمد مجاهد في تصريحات خاصة لصدى البلد: محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة هو المنوط به الاشراف على إدارة المسابقات بالتنسيق مع القائمين على الإدارة.





ولفت إلى أنه لن يتم الاستعانة بأى شخص من أجل تولى مهام رئاسة إدارة المسابقات فى الجبلاية خلال الفترة القادمة.





وأشار إلى أن إدارة المسابقات تحت إشراف محمد الشواربي تقوم بعملها وليست بحاجة إلى أية إضافة من خارج الجبلاية.





يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض.