ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلام القاهرة تناقش صحافة الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى ضمن مؤتمرها الـ26

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:55 ص
هویدا مصطفى عميد
هویدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر
Advertisements
قسم التعليم
تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة جلسة نقاشية بعنوان "أدوات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي" ، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس و العشرين. 

تأتي الحلقة النقاشية ضمن الشراكة بين المؤتمر ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، ومقرها دولة الإمارات العربية.
 
يدير الجلسة الباحث والأكاديمي الدكتور محمد عبد الظاهر،رائد صحافة الذكاء الاصطناعي، وشريك مؤسس لمؤسسة: "صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف" الرائدة عالميا في دراسات الإعلام و تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور كوكبة من الخبراء الدوليين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام، يتقدمهم الصحافية الاستقصائية البريطانية لوسيا دور المملكة المتحدة المدير العام لــ "لمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، وخبير تحليل البياناتوالذكاء الاصطناعي ديفيدتشانسيلورماديسون، ود.عباسزنكنة، الباحث المتخصص في وسائل الإعلام وتقنيات غرف الأخبار التليفزيوني في جامعة فيرجينيا تيك بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وقالت الدكتور هویدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر": انطلاقا من دور جامعة القاهرة في مواكبة كافة التغيرات العالمية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تفتح كلية الإعلام دائما أبوابها للخبرات الجديدة في مجال دراسات الإعلام والتقنيات التكنولوجية الحديثة، لذا بدأنا التعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، والتي لديها الخبرات في مجال الإعلام وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم جلسة نقاشية متخصصة داخل المؤتمر السنوي، لإثقال مهارات الباحثين والدارسين في هذا المجال".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الظاهر رائد صحافة الذكاء الاصطناعي ومدير الجلسة الخاصة في المؤتمر : " أننا فخورون بالتعاون العلمي مع صرح كبير ككلية الإعلام جامعة القاهرة، في تقديم جلسة متخصصة حول صحافة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العلمي السادس والعشرين، وعنوانها أدوات صحافة الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي، حيث تعرض بعض من تلك الأدوات مثل: البلوك شيند نيوز – التسويق الروبوتي– تحليل البيانات الضخمة – تقنيات المحتوي الزائف".

وقال عبد الظاهر، وهو أيضا الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دبي: " حرصت المؤسسة على تقديم بعض الخبراء في الجلسة العلمية الخاصة ومنهم : لوسيا دور وهي صحفية بريطانية متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدير العام للمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، و ديفيد ماديسون رائد تحليل البيانات في أحد الشركات العالمية الرائدة، وكذلك الدكتور عباس زنكنة الباحث المتخصص في وسائل الإعلام وتقنيات غرف الأخبار التليفزيوني، في جامعة فيرجينيا تيك بالولايات المتحدة الأمريكية".
 
يذكر أن المؤتمر العلمي السنوي السادس والعشرين لكلية الإعلام يعد هذا العام تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة"، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 24 – 25 مارس 2021.

يقام المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقات النقاش عدد من أساتذة وخبراء الإعلام الأجانب .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الذكاء الاصطناعي يتصدر لقاء وزير الاتصالات وسفير كوريا الجنوبية

في نقاط.. أسباب تقدم جامعة القاهرة 55 مركزًا في مجال الذكاء الاصطناعي

انطلاق الدورة الأولى من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في مارس 2021

انطلاق الدورة الأولى من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في مارس 2021

وزيرة التخطيط عن مشروع رواد 2030: يستهدف تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم.. وغادة خليل: منصة رواد ميتر أهم ما قدمه المشروع خلال 2020

ملتقى مكة الثقافي يطلق بوابة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يرفض تعيين رئيسا لإدارة المسابقات

ما هي المدة اللازمة لتسخين السيارة .. الخبراء يجيبون

محمد فضل يكشف عن مفاجأة بشأن قفشة أثناء فترة انضمامه لبيراميدز.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 5 - 2021 والقنوات الناقلة

صدمة العمر.. وفاة طبيب نفسي بعد تركه رسالة مؤثرة لزوجته

دينا فؤاد تحتفل بفوز الأهلي على الدحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

فوائد الخروج تحت المطر

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش