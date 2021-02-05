إعلام القاهرة تناقش صحافة الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى ضمن مؤتمرها الـ26

تعقد كلية الإعلام ب جامعة القاهرة جلسة نقاشية بعنوان "أدوات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي" ، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس و العشرين.





تأتي الحلقة النقاشية ضمن الشراكة بين المؤتمر ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، ومقرها دولة الإمارات العربية.

يدير الجلسة الباحث والأكاديمي الدكتور محمد عبد الظاهر،رائد صحافة الذكاء الاصطناعي، وشريك مؤسس لمؤسسة: "صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف" الرائدة عالميا في دراسات الإعلام و تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور كوكبة من الخبراء الدوليين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام، يتقدمهم الصحافية الاستقصائية البريطانية لوسيا دور المملكة المتحدة المدير العام لــ "لمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، وخبير تحليل البياناتوالذكاء الاصطناعي ديفيدتشانسيلورماديسون، ود.عباسزنكنة، الباحث المتخصص في وسائل الإعلام وتقنيات غرف الأخبار التليفزيوني في جامعة فيرجينيا تيك بالولايات المتحدة الأمريكية.





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وقالت الدكتور هویدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر": انطلاقا من دور جامعة القاهرة في مواكبة كافة التغيرات العالمية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تفتح كلية الإعلام دائما أبوابها للخبرات الجديدة في مجال دراسات الإعلام والتقنيات التكنولوجية الحديثة، لذا بدأنا التعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، والتي لديها الخبرات في مجال الإعلام وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم جلسة نقاشية متخصصة داخل المؤتمر السنوي، لإثقال مهارات الباحثين والدارسين في هذا المجال".





ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الظاهر رائد صحافة الذكاء الاصطناعي ومدير الجلسة الخاصة في المؤتمر : " أننا فخورون بالتعاون العلمي مع صرح كبير ككلية الإعلام جامعة القاهرة، في تقديم جلسة متخصصة حول صحافة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العلمي السادس والعشرين، وعنوانها أدوات صحافة الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي، حيث تعرض بعض من تلك الأدوات مثل: البلوك شيند نيوز – التسويق الروبوتي– تحليل البيانات الضخمة – تقنيات المحتوي الزائف".





وقال عبد الظاهر، وهو أيضا الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دبي: " حرصت المؤسسة على تقديم بعض الخبراء في الجلسة العلمية الخاصة ومنهم : لوسيا دور وهي صحفية بريطانية متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدير العام للمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، و ديفيد ماديسون رائد تحليل البيانات في أحد الشركات العالمية الرائدة، وكذلك الدكتور عباس زنكنة الباحث المتخصص في وسائل الإعلام وتقنيات غرف الأخبار التليفزيوني، في جامعة فيرجينيا تيك بالولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن المؤتمر العلمي السنوي السادس والعشرين لكلية الإعلام يعد هذا العام تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة"، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 24 – 25 مارس 2021.



