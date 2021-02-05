مجدى عبد الغنى يكشف كواليس تأجيل حفل الأوسكار إلى إشعار آخر

كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين آخر المستجدات بشأن إقامة حفل الاوسكار لاختيار أفضل لاعب فى الدورى الممتاز الموسم الماضى.





قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: نواجه أزمة فى تحديد موعد نهائي لإقامة حفل افضل لاعب في الدوري المحلي عن الموسم الماضى بعدما تم تأجيله فى وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا.





أضاف: حريصون كل الحرص على الالتزام بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنع التجمعات تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.





أشار إلى أن جمعية اللاعبين المحترفين قيد انتظار استقرار الأمور وانحسار انتشار فيروس كورونا بشكل نهائي من أجل تحديد موعد نهائي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.





شدد البلدوزر على أن جمعية اللاعبين المحترفين تضع على رأس أولوياتها السلامة الصحية لكافة عناصر المنظومة الرياضية مشيرا إلى أنه لا يمكن المجازفة بإقامة حفل دون توافر كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.