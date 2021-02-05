ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدى عبد الغنى يكشف كواليس تأجيل حفل الأوسكار إلى إشعار آخر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:07 ص
مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني
Advertisements
يسرى غازى
كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين آخر المستجدات بشأن إقامة حفل الاوسكار لاختيار أفضل لاعب فى الدورى الممتاز الموسم الماضى.

قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: نواجه أزمة فى تحديد موعد نهائي لإقامة حفل افضل لاعب في الدوري المحلي عن الموسم الماضى بعدما تم تأجيله فى وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا.

أضاف: حريصون كل الحرص على  الالتزام بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنع التجمعات تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.

أشار إلى أن جمعية اللاعبين المحترفين قيد انتظار استقرار الأمور وانحسار انتشار فيروس كورونا بشكل نهائي من أجل تحديد موعد نهائي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

شدد البلدوزر على أن جمعية اللاعبين المحترفين تضع على رأس أولوياتها السلامة الصحية لكافة عناصر المنظومة الرياضية مشيرا إلى أنه لا يمكن المجازفة بإقامة حفل دون توافر كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جمعية المحترفين تحدد موعد حفل الأفضل فى الدورى الممتاز

مجدى عبدالغني يحذر: إجراء انتخابات الجبلاية قبل الأولمبياد أو التعرض لعقوبات الفيفا

حفل أفضل لاعب بالدورى يواجه شبح الإلغاء.. مجدى عبدالغني يوضح

ترشيحاتنا

أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعي النائب سعد الجمّال: أحد رموز الجيزة وأثرى الحياة السياسية

حالة عدم الاستقرار انتهت بالأمس..الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الأسبوع

نائب كويتي يتطاول على الجالية المصرية.. ورد شديد اللهجة من عائشة الرشيد

سعد سمير يتصدر تويتر بعد احتفاله بفوز الأهلي على الدحيل

محمد مرجان: الأهلي لا يبحث عن التتويج بالدوري أو الكأس.. فيديو

عماد متعب: الأهلي 11 لاعبا والبايرن 11 والمباراة للاستماع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

فوائد الخروج تحت المطر

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش