حالة عدم الاستقرار انتهت بالأمس..الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الأسبوع

كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، قائلة: إن حتى الآن الشتاء التي تمر به البلاد دافئ، وهذا وفقا لتنبؤات الخاصة بالمركز.



وأضافت "شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "أخبار مصر"، درجات الحرارة المسجلة كانت أكثر من المعدل المتوقع، متابعة: اليوم نتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 21 و22 درجة.



واسترسلت: بداية من الغد ستعود درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي مرة أخرى، كما أن الأسبوع القادم سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 26 درجة.



وأوضحت أن محافظات الوجه البحري بالأمس شهدت تساقط للأمطار وبالإضافة إلى السواحل الشمالية، معقبة: الأمطار امتدت إلى مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية.



وأكملت: بالأمس شهدت محافظة سيناء أمطار وصلت إلى سيول، بالإضافة إلى محافظات الوجه القبلي، حيث كانت الأمطار مصحوبة بسحب رعدية.



وتابعت: أحب أطمئن المشاهدين لأن حالة عدم الاستقرار انتهت بالأمس..مشددة على أن فرص تساقط الأمطار بمحافظة القاهرة انتهت تماما.







