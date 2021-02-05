ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حالة عدم الاستقرار انتهت بالأمس..الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الأسبوع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:04 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، قائلة: إن حتى الآن الشتاء التي تمر به البلاد دافئ، وهذا وفقا لتنبؤات الخاصة بالمركز.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "أخبار مصر"، درجات الحرارة المسجلة كانت أكثر من المعدل المتوقع، متابعة: اليوم نتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 21 و22 درجة.

واسترسلت: بداية من الغد ستعود درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي مرة أخرى، كما أن الأسبوع القادم سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 26 درجة.

وأوضحت أن محافظات الوجه البحري بالأمس شهدت تساقط للأمطار وبالإضافة إلى السواحل الشمالية، معقبة: الأمطار امتدت إلى مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأكملت: بالأمس شهدت محافظة سيناء أمطار وصلت إلى سيول، بالإضافة إلى محافظات الوجه القبلي، حيث كانت الأمطار مصحوبة بسحب رعدية. 

وتابعت: أحب أطمئن المشاهدين لأن حالة عدم الاستقرار انتهت بالأمس..مشددة على أن فرص تساقط الأمطار بمحافظة القاهرة انتهت تماما.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد الجوية تكشف أيام سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع ..فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-11-2020 بمحافظات مصر

الأرصاد: يفصلنا أيام على بداية فصل الشتاء ..فيديو

بعد موجة التقلبات الجوية.. الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس

تحسن بداية من ظهر الغد.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

بعد موجة طقس سيئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية | فيديو

ترشيحاتنا

مقطع متداول .. مسئول حكومي يتناول معقم اليدين.. شاهد

أخبار التوك شو.. السيسى يشكر أسرة قبطية.. بكري يلمح لـ تعديل وزاري يشمل 12 وزيرا

قبل موقعة الأهلي.. تفوق تاريخي للفرق المصرية على بايرن ميونخ

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مديونية أندية الدوري المصري

مقتل عريس وشقيقه في حفل الزفاف بسبب شجار عائلي

دينا فؤاد تحتفل بفوز الأهلي على الدحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

فوائد الخروج تحت المطر

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش