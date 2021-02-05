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محافظات

الدكتور رمضان عبد السميع وكيلا لوزارة الأوقاف بالإسماعيلية خلفا لبدران

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، بالعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، خلفًا للشيخ مجدي بدران، الذى صدر له قرارًا، بالعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بالشرقية، خلفُا للشيخ زكريا الخطيب، الذى صدر له قرار بالعمل مستشارًا لرئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة الأوقاف.

وتفتتح مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة في مركزى التل الكبير وأبو صوير، ومنطقة الشهداء بمدينة الإسماعيلية، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.

وتشمل المساجد الجديدة التى سيتم افتتاحها مسجد الرحمة بعزبة تل الحطب بمدينة التل الكبير، ومسجد الرحمة، بمنطقة ترعة 5، بمدينة أبو صوير، ومسجد العلوانية بمنطقة الشهداء بمدينة الإسماعيلية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف الإسماعيلية بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة 
الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا فى 8 محافظات ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى الآن.
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