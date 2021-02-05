أحمد مجاهد يدرس حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

يدرس المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة السفر إلى قطر من أجل حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.





وتغلب المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره الدحيل القطرى بهدف دون رد ويواجه بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.





كان المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تلقى دعوة من أجل حضور نهائيات كأس العالم للأندية المقام حاليا في الدوحة.





جاء ذلك فى إطار مساندة القلعة الحمراء فى مباراته المرتقبة أمام بايرن ميونيخ فى مونديال الأندية يوم الاثنين المقبل.





يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين لجنة ثلاثية لادارة شؤون الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية الثنائى محمد الشواربي وأحمد حسام عوض