انطلاق عمليات إحلال وتجديد شبكات إنارة بـ الغردقة

أطلقت رئاسة الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اعمال إحلال وتجديد شبكات انارة عامة، طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بإحلال وتجديد شبكات الانارة العامة بمدين المحافظة .

وقال "عاطف وجدى "رئيس مدينة الغردقة إن المدينة تشهد عملية صيانة وإحلال وتجديد كشافات وأعمدة الإنارة.

وأضاف" وجدى "أنه تابع سير العملية وإزالة المعوقات التى واجهت الفنيين أثناء تركيب الكابلات وصيانة وتركيب كشافات وأعمدة الإنارة بشوارع المدينة استعدادا لمواجهة اى أعطال.

واكد "رئيس المدينة "أن الهدف رفع وتحسين مستوى الإنارة بكافة أنحاء المدينة بما تحويه المدينة فضلًا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية للبنية التحتية بكافة أنحاء المدينة وخاصة أعمال صيانة الكشافات على الطرق السريعة حفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث.

وفى هذا السياق جارى تركيب شبكات جديدة للمناطق المحرومة وجارى اليوم تركيب عدد 500 عامود انارة بمنطقة مبارك 11 كمرحلة اولى ويليها مبارك 12.13.14 .7 ولا يزال العمل قائما حتى الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة بالكامل.