حملة نظافة مكبرة وإحلال وتجديد شبكات الإنارة بحي جنوب الغردقة

شنت رئاسه الوحدة المحلية لمدينة الغردقة "حى جنوب الغردقة" و برئاسة اللواء إيهاب رشاد مكاوي رئيس حى جنوب حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع الحي .

وقال اللواء "عاطف وجدي" رئيس مدينة الغردقة إن حملات النظافة ورفع المخلفات مستمرة بجميع شوارع المدينه موضحا أن هذه الحملات احدى الأدوات التي تحافظ بها على المظهر الحضارى للمدينه .

وأسفرت الحملة عن رفع ٤٠٠ متر مربع من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الرحمة ومنطقة الكوثر يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء" عمرو حنفى" محافظ البحر الأحمر بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

على الجانب الاخر اطلقت رئاسة الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اعمال احلال وتجديد شبكات انارة عامة بنطاق المدينة طبقآ لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بأحلال وتجديد شبكات الانارة العامة بمدين المحافظة .

وقال "عاطف وجدى "رئيس مدينة الغردقة إن المدينة تشهد عملية صيانة وإحلال وتجديد كشافات وأعمدة الإنارة

وأضاف" وجدى "أنه تابع سير العملية وإزالة المعوقات التى واجهت الفنيين أثناء تركيب الكابلات وصيانة وتركيب كشافات وأعمدة الإنارة بشوارع المدينة استعدادا لمواجهة اى أعطال.

واكد "رئيس المدينة "أن الهدف رفع وتحسين مستوى الإنارة بكافة أنحاء المدينة بما تحويه المدينة فضلًا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية للبنية التحتية بكافة أنحاء المدينة وخاصة أعمال صيانة الكشافات على الطرق السريعة حفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث.

وفى هذا السياق جارى تركيب شبكات جديدة للمناطق المحرومة وجارى اليوم تركيب عدد 500 عامود انارة بمنطقة مبارك 11كمرحلة اولى ويليها مبارك 12.13.14 .7 ولا يزال العمل قائما حتى الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة بالكامل.