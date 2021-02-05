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ديني

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:49 ص
بث مباشر.. خطبة وصلاة
بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ
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محمد شحتة
تنقل الفضائية المصرية، خطبة وصلاة الجمعة، في بث مباشر، يلقي الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.

ويحضر خطبة الجمعة والصلاة، الدكتور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد 
ونشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الموافق 5 فبراير 2021م تحت عنوان "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته.

للاطلاع على الخطبة اضغط هنا
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