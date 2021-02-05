الجامعة المصرية الروسية تعلن عن الطلاب الفائزين فى مسابقة التصوير الفوتوغرافي

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر، أنه تم اعتماد نتيجة مسابقة " التصوير الفوتوغرافى " لطلاب الكليات بالجامعة، والتى تمت كأحد أنشطة اتحاد طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام "الجامعة المصرية الروسية"، بالأنشطة الطلابية وتشجيع وتنمية مواهب الطلاب وإستيعاب طاقاتهم بما يتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وغرس روح الإنتماء للجامعة والوطن ولإبراز تلك المواهب للمجتمع.





وأضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن الجامعة تسعى لتعزيز بناء الشخصية القومية القادرة على الإبداع للطلاب، موضحا أن المسابقة تنافس فيها (37) طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة، بإجمالى يفوق (290) عملًا فنيًا، فى أجواء مليئة بالتنافس الشريف والود بين الطلاب.





وأشار شريف فخرى، إلى إمكانية تنظيم ورش عمل للموهوبين فى الفنون البصرية لتطوير قدراتهم وفق إحتياجاتهم وكذلك الإستفادة من تلك المواهب فى عمل جداريات داخل الجامعة.. . موضحًا أنه تم التحكيم فى المسابقة عن طريق إقتراع طلاب الجامعة بإستخدام بريدهم الإلكترونى الشخصى لكل طالب عن بعد "أون لاين"، حرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية بالجامعة وأظهرت النتيجة تقارب مستويات الطلاب بشكل ملحوظ .

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فى ذات السياق، أوضحت الدكتورة هناء عبدالرحمن، رائدة الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية، أن المسابقة شارك فيها طلاب كليات "طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة، الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات".. لافتةُ أن الهدف من المسابقة هو اكتشاف وصقل المهارات الفنية لدى الطلاب وتبادل للمهارات الفنية فيما بينهم لتنمية القدرة على الإبتكار بشكل مستمر، حيث أن المواهب والقدرات الإبداعية هى أحد مصادر التميز للطلاب وللجامعة مشيدةً بارتفاع مستوى الأعمال الفنية المقدمة من كل الطلاب رغم أنهم غير متخصصين.

وأشارت رائدة الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية، إلى أنه نظرًا لارتفاع جودة وكثرة الأعمال الفنية المشاركة فى المسابقة، قررت إدارة الجامعة عقد مسابقة فى المستقبل القريب، يتم فيها تقييم الأعمال وتحديد فائزين من خلال لجنة تحكيم مكونة من أساتذة كليات الفنون.. كاشفةً عن أن نتيجة المسابقة جاءت كالتالى:

المركز الأول: الطالب ميرا عماد "كلية الصيدلة".

المركز الثانى: الطالبة الزهراء محمد رشاد "كلية طب الفم والأسنان".

المركز الثالث: الطالب كريم عبد المنصف "كلية طب الفم والأسنان".



