مسعفان يعثران على 5500 جنيه بحوزة جثة مجهولة في كفر الشيخ| شاهد

ضرب مسعفان بمرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، مثالًا في الأمانة والإخلاص في أداء عملهما، بعد أن قاما بتسليم مبلغ مالي عثرا عليه بحوزة جثة سيدة مجهولة تعرض لحادث أمام مجمع مواقف كفر الشيخ.





وكان المسعفان عبد الله حلاوة، ومحمد عبد العزيز، طاقم سيارة الإسعاف كود 2670، قد عثرا على مبلغ 5500 جنيه وهاتف محمول، بحوزة جثة مجهولة، أثناء إجراءات نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.





وتلقت غرفة العمليات بمرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، إشارة بوجود سيدة صدمتها سيارة أمام موقف الإسكندرية بمجمع سيارات الأجرة بمدينة كفر الشيخ.





على الفور، هرعت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن السيدة مجهولة لا تحمل بطاقة رقم قومي أو أي أوراق تكشف هويتها، وعثر بحوزتها على مبلغ مالي 5 آلاف و500 جنيه، وهاتف محمول، ورقة مُدون عليها رقم هاتف محمول أحد أقاربها.





وتم التواصل مع أهليتها والتعرف على شخصيتها، وإيداعها بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرير محضر بالواقعة، ومحضر إثبات حالته بالمبلغ المالي والهاتف لتسليمهم إلى ذويها.



