استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس

تابع الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والأستاذخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة بمرافقة رؤساء الأحياء وفرق عمل مشكلة أعمال كسح مياه نتيجة سقوط الامطار اليوم ببعض الشوارع والمناطق علي مستوي الأحياء.

وكلف المحافظ ادارة الازمات والكوارث بالدفع بسيارات الكسح بالشوارع والمحافظة بالتنسيق مع ورؤساء الأحياء والشركة القابضة ومشاركة عدد من شركات البترول باستمرار أعمال شفط المياه من الشوارع ومتابعة غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ورفع درجة الاستعداد القصوي استعداد لمواجهة أي ظروف طارئة

رافق نائب المحافظ و السكرتير العام في متابعة أعمال الشفط كلا من المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حي السويس والأستاذ محمد عبد الله سكرتير الحي

والضبع ناشد مدير ادارة الازمات والكوارث بالمحافظةوالادارة الهندسية وإدارة المرافق بحي السويس





تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة