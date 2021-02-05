سكرتير أسيوط يتفقد مشروع الرصف للاطمئنان على صيانة المعدات





أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والتفتيش على مدى جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات لمواجهة أي طارئ وتنفيذ الخطط المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية





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