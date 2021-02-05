سكرتير أسيوط يتفقد مشروع الرصف للاطمئنان على صيانة المعدات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والتفتيش على مدى جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات لمواجهة أي طارئ وتنفيذ الخطط المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية
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وأوضح المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه تم تفقد مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة للاطمئنان على صيانة المعدات بالمشروع والتأكد من جاهزيتها وحسن استغلال المعدات والإمكانات المتاحة واستمرار العمل به والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" فضلًا عن مدى الاستعداد لاستكمال خطة الرصف والطرق المقرر للمشروع العمل بها ومتابعة دفاتر الحضور خاصة وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم خدمة أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات.