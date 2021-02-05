ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 5 أفراد من قوات الأمن الأفغانية في هجوم بإقليم فارياب شمالي البلاد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قتل 5 أفراد من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لحركة طالبان على موقعهم بإقليم "فارياب" شمالي البلاد.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم /الجمعة/، عن نقيب الله فايق حاكم إقليم فارياب قوله - إن الهجوم وقع بعد ظهر يوم أمس الخميس في منطقة "خواجه سبز بوش"، مضيفا أنه من بين القتلى، قائد الكتيبة السادسة في الجيش الأفغاني.

وأشار فايق، إلى أن حركة طالبان أخذت بعض الجنود الأفغان كرهائن، مضيفا أنه في غضون ذلك قتل وأصيب 15 مقاتلا من طالبان خلال اشتباك نشب بين الجانبين. 

وأوضح حاكم إقليم فارياب، أن الرئيس الأفغاني أشرف غاني وجه خلال مكالمة هاتفية بضرورة تصدي القوات الحكومية بكل ما أوتيت من قوة لعناصر طالبان، وأن وفدا سيزور فارياب خلال الأيام القليلة القادمة لتقييم المشاكل التي تواجه القوات الأمنية واحتياجاتها.

وأكد فايق، أنه تم تنفيذ ضربات جوية في أعقاب هجوم طالبان على القوات الأمنية في منطقة خواجه سبز بوش.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

فوائد الخروج تحت المطر

وفاة عزت العلايلي.. تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان

حالة عدم الاستقرار انتهت بالأمس..الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الأسبوع

ما هي المدة اللازمة لتسخين السيارة .. الخبراء يجيبون

الحكومة: رفع سعر رغيف الخبز المدعم من الشهر المقبل غير صحيح

غدا.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة لمدة 8 ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج مذهلة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول ملعقة من العسل الأبيض؟

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

فوائد الخروج تحت المطر