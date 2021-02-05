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أخبار العالم

الإمارات: تسجيبل 3,251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3,860 حالة شفاء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:30 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
‎أعلنت وزارة الصحة الإمارتية عن إجراء 148,574 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ووفقا لوكالة الأنباء وام، ‌‎ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 3,251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 320,126 حالة.

‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 902 حالة.

‌‌‎وأهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,860 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 297,040 حالة.
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