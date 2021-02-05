محافظة الجيزة: الاستجابة لـ25106 بلاغات من المواطنين في 2020

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي أهتمامآ غير مسبوق بالإستجابة لبلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتشكيل مجموعات تنفيذية تختص بتلقي بلاغات المواطنين علي مدار ٢٤ ساعة والعمل علي سرعة حلها بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية بالإحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.
وأشار المحافظ إلى أنه تلقت المحافظة خلال العام الماضي حوالي" ٢٥١٠٦ الف " بلاغ وتم حلها وذلك بخلاف بلاغات الطوارئ والبلاغات التي تستوجب إدراجها ضمن خطط التطوير بالمحافظة.
وأضاف بأنه البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنوعت بين بلاغات " كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ونظافة واشغالات وبلاغات بناء مخالف وتصدعات وحوادث " وجاء بياناتها كالآتي :- " ٦٥٢٨ بلاغ كهرباء ، ٥٤٧٢ بلاغ مياه ، ٣٠١٢ بلاغ صرف صحي، ٥٢٣٢ بلاغ نظافة واشغالات ، و ١٢٧٢ بلاغ مخالفات بناء وتصدعات ، و ٣٥٩٠ بلاغات حوادث .
وفي نفس الإطار أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني الفعال للتعامل الإستباقي للحد من الأزمات والمخاطر وضرورة وضع خطط مبتكرة للقضاء علي كافة المشاكل التي تواجه المواطنين بشكل إيجابي وفعال .موجهآ بتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وذلك للتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة بشكل جاد وحازم .كما ناشد المحافظ مواطنين الجيزة بضرورة الإبلاغ علي أي مخالفات تفعيلآ للدور المجتمعي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للنهوض بمستوي الخدمات وذلك من خلال الخطوط الارضية التالية " ٣٥٨٥٥٧٢٢- ٣٥٨٦٣٠٠٤ - ٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٩٣٧١ " وكذلك الخط الساخن١١٤وخدمة الواتساب علي أرقام "٠١١٥٢٨٦٠٤٤- ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣"