محافظة الجيزة: الاستجابة لـ25106 بلاغات من المواطنين في 2020





أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي أهتمامآ غير مسبوق بالإستجابة لبلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتشكيل مجموعات تنفيذية تختص بتلقي بلاغات المواطنين علي مدار ٢٤ ساعة والعمل علي سرعة حلها بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية بالإحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.





وأشار المحافظ إلى أنه تلقت المحافظة خلال العام الماضي حوالي" ٢٥١٠٦ الف " بلاغ وتم حلها وذلك بخلاف بلاغات الطوارئ والبلاغات التي تستوجب إدراجها ضمن خطط التطوير بالمحافظة.





وأضاف بأنه البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنوعت بين بلاغات " كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ونظافة واشغالات وبلاغات بناء مخالف وتصدعات وحوادث " وجاء بياناتها كالآتي :- " ٦٥٢٨ بلاغ كهرباء ، ٥٤٧٢ بلاغ مياه ، ٣٠١٢ بلاغ صرف صحي، ٥٢٣٢ بلاغ نظافة واشغالات ، و ١٢٧٢ بلاغ مخالفات بناء وتصدعات ، و ٣٥٩٠ بلاغات حوادث .



