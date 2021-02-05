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أخبار العالم

الشعر الأبيض.. ميركل تكشف أمرا يقلق نومها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:03 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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أحمد محرم
ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها تستيقظ أحيانًا خلال الليل وتفكّر بالأزمة الصحية وكيفية إدارتها، وهي تأمل في أن يسمح انخفاض أعداد إصابات كورونا في ألمانيا بفتح المتاجر ولا سيما صالونات الشعر.

وقالت ميركل في مقابلة مع قناة "آر تي إل" الألمانية "أستفيق أحيانًا خلال الليل وأفكر بكل ما يجري.. إنها مرحلة صعبة بالنسبة لي أيضًا لأنه علينا التفكير جيدًا، أعيد كل شيء في رأسي في كافة الاتجاهات قبل أن أتخذ قرارًا، هذا يقلقني فعلًا".

ونادرًا ما تعبّر المستشارة الألمانية عن مشاعرها أو تتحدث عن حياتها الخاصة، لكنها اعتبرت في المقابلة أنه ينبغي تقبّل واقع إغلاق صالونات تصفيف الشعر والتعايش مع الشعر الأبيض.

وأكدت أنها على المستوى الشخصي استفادت من وجود "مساعدة" إلى جانبها لكن "مع احترام تدابير الوقاية" بينهما، و"مع ذلك، على المرء العيش مع الشيب".

وأضافت "سأفرح كثيرًا حينما سيتمكن مصففو الشعر من العمل من جديد"، لكنها لم تعلن عن موعد محدد لفتح المؤسسات "غير الأساسية".

ورغم عدم فرض إغلاق تام في ألمانيا، إلا أنه على الألمان تفادي أي تواصل بقدر الإمكان، فيما فرض العمل عن بعد، وأغلقت المدارس والحضانات والمتاجر غير الغذائية والمطاعم والحانات وقاعات الرياضة.
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