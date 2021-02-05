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رياضة

خالد بيومي عن مواجهة الأهلي وبايرن: ليه لأ الكرة فيها كل شيء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:12 م
خالد بيومي
خالد بيومي
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يسري غازي
وجه خالد بيومي الخبير الكروى رسالة إلى فريق الأهلي قبل مباراته المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل.

وتغلب فريق الأهلي على نظيره فريق الدحيل القطرى بهدف دون رد ويواجه بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اجمل شئ في جمهور الاهلي ان الطموح زاد اتمني ان يصل للاعبي الاهلي وموسيماني بشكل ايجابي وليس سلبي .. ولية لا الكرة فيها كل شئ.

وتخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مونديال الأندية لمسحة طبية جديدة غدا السبت داخل مقر إقامتها بالدوحة. 

وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية غدا السبت موعدا للمسحة الرسمية التي تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألماني.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات.
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