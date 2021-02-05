خالد بيومي عن مواجهة الأهلي وبايرن: ليه لأ الكرة فيها كل شيء

وجه خالد بيومي الخبير الكروى رسالة إلى فريق الأهلي قبل مباراته المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل.





وتغلب فريق الأهلي على نظيره فريق الدحيل القطرى بهدف دون رد ويواجه بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.





قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اجمل شئ في جمهور الاهلي ان الطموح زاد اتمني ان يصل للاعبي الاهلي وموسيماني بشكل ايجابي وليس سلبي .. ولية لا الكرة فيها كل شئ.





وتخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مونديال الأندية لمسحة طبية جديدة غدا السبت داخل مقر إقامتها بالدوحة.





وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية غدا السبت موعدا للمسحة الرسمية التي تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألماني.



