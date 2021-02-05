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حوادث

الداخلية تضبط 2 من مروجي المواد المخدرة بالقاهرة والقليوبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:21 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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كتب محمد صبري
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (القاهرة – القليوبية) تم إستهدافهم وأمكن ضبط 5 إسطوانة لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة. 

كما تم ضبط (7 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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